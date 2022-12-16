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Турецкие обменники предлагают наличную валюту за СБП перевод

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Фото: Global Look Press/XinHua/Mustafa Kaya
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Обменники в Турции начали предлагать россиянам новый способ конвертации рублей в иностранную валюту — перевести деньги на счет компании в российском банке по СБП, а взамен в офисе за границей получить наличные лиры, доллары или евро. Такие объявления появились в профильных группах для путешественников в Telegram. Причем участники обсуждения сообщали об успешном обмене средств по этой схеме.

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В одном из таких обменников предлагают клиентам перевести рубли по СБП на счет компании в «Сбере» или «Тинькофф», а затем получить наличную валюту в офисе в Алании. Другой вариант — оформить доставку наличной валюты при обмене свыше 30 тыс. рублей. При курсе ЦБ 15 декабря 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар в обменнике предлагают конвертировать деньги по курсу 3,7 и 66,8 рублей.

Другая компания предлагает российским туристам обменять деньги по аналогичной схеме в Стамбуле, Анталье и Алании. Причем предоставляет еще один вариант — передать наличные рубли в офисе обменника в Москве и получить деньги в валюте в Турции.

Такие схемы несут высокие риски мошенничества, сообщил управляющий RTM Group Евгений Царев. Он добавил: при личных встречах для обмена денег жертва может получить фальшивые купюры, нередко происходят и ограбления. По данным RTM Group, в декабре количество случаев мошенничества с обменом валюты выросло на 20% по сравнению с ноябрем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Рублевый расчет: обменники в Турции предлагают наличную валюту за СБП-перевод»

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