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Правительство утвердило постановление о тестировании на грипп в рамках ОМС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В связи с ростом заболеваемости гриппом правительство РФ утвердило постановление о проведении тестирования на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках в рамках программы ОМС. Об этом 15 декабря сообщается на сайте правительства РФ.

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«Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний.

14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре намерены начать тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Она отметила, что запасов отечественных тестов достаточно, при этом лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране растет чуть ли не на 35% в неделю.

8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

1 декабря заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения у специалистов во всем мире. Она объяснила, что это связано с изменчивостью вируса.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря-началу января.

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