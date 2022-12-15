Правительство утвердило постановление о тестировании на грипп в рамках ОМС
В связи с ростом заболеваемости гриппом правительство РФ утвердило постановление о проведении тестирования на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках в рамках программы ОМС. Об этом 15 декабря сообщается на сайте правительства РФ.
«Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний.
14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре намерены начать тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Она отметила, что запасов отечественных тестов достаточно, при этом лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием.
В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране растет чуть ли не на 35% в неделю.
8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.
1 декабря заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения у специалистов во всем мире. Она объяснила, что это связано с изменчивостью вируса.
29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря-началу января.