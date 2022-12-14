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Попова заявила о необходимости тестирования на грипп людей с симптомами ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Попова: принято решение о проведении тестирования на грипп людей с симптомами ОРВИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Роспотребнадзоре намерены начать тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина.

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«Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для коронавируса, для тестирования на коронавирус, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — заявила Попова.

Как отметила глава Роспотребнадзора, запасов отечественных тестов достаточно, при этом лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием.

«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по короновирусу, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», — подчеркнула Попова.

Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, добавила Попова. При этом глава ведомства подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность.

В этот же день Путин заявил, что сделал прививку от гриппа. Глава государства также добавил, что вакцинацию от гриппа и ковида необходимо продолжать для безопасности граждан России.

Также Путин отметил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю.

8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

1 декабря заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения у специалистов во всем мире. Она объяснила, что это связано с изменчивостью вируса.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.

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