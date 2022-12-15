В Китае заявили о готовности укрепления сотрудничества с РФ в энергосфере

Пекин готов к укреплению сотрудничества с Москвой в энергосфере и не позволит никому вмешиваться в эту область, заявил 15 декабря посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на форуме «Газ России 2022».

По его словам, Восток приветствует российский газ и там достаточно рынка, чтобы вместить его.

«Необходимо содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии российско-китайского газопровода «Сила Сибири». Мы готовы укреплять интегрированное сотрудничество с российской стороной в области трубопроводного и сжиженного газа в upstream, midstream и downstream (добыча, переработка и транспортировка. — Ред.)», — заявил Ханьхуэй.

При этом он отметил, что Китай осуждает диверсии на «Северных потоках».

«Китай выступает против политики буллинга, проводимой некоторыми странами в энергосекторе, и никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергосотрудничество между Китаем и Россией», — отметил посол.

8 декабря сообщалось, что по запросу Китая «Газпром» увеличил поставки газа в декабре и достиг нового максимума в сутки. Уточнялось, что суточные обязательства были превышены на 16,1%. Конкретные объемы поставленного топлива не назывались.

Поставки российского трубопроводного газа Китаю по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Ранее, 20 июля, «Газпром» также сообщал, что прокачал рекордный объем природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в течение одних суток. О росте экспорта в Китай также сообщалось 1 и 15 июля. По данным компании, объемы поставок российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

Также в июле премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ рассказал, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2» начнется в 2024 году. Технико-экономическое обоснование проекта на данный момент завершено.

В мае 2020 года компания «Газпром» приступила к проектно-изыскательским работам для газопровода «Сила Сибири – 2». По словам председателя правления компании Алексея Миллера, целями работы являются соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири.

Немецкое издание Handelsblatt 15 июня со ссылкой на хельсинкский Центр исследований энергии и чистого воздуха отметило, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным центра, с 24 февраля КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.