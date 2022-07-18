Премьер Монголии допустил начало строительства «Силы Сибири – 2» в 2024 году

Монголия ожидает, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2» через ее территорию в Китай начнется в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

«Технико-экономическое обоснование проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.

По словам монгольского премьера, окончательный маршрут трубопровода через Монголию всё еще обсуждается.

В мае 2020 года компания «Газпром» приступила к проектно-изыскательским работам для газопровода «Сила Сибири – 2». По словам председателя правления компании Алексея Миллера, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири. Он также сказал, что газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 млрд кубометров газа в год, а газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию.

Начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для нового газопровода поручил президент России Владимир Путин в конце марта.