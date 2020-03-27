Прямой эфир

Путин поручит начать проектные работы для «Силы Сибири – 2»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Газопровод «Сила Сибири» запущен

Как рассказал в ходе встречи Миллер, «Газпром» прошел осенне-зимний период, полностью удовлетворив потребности российских потребителей и зарубежных заказчиков. По его словам, возможности компании в области добычи составляют 545 млрд кубометров газа в год.

«А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири – 2», то объемы поставки могут составить до 50 млрд кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу», — добавил Миллер. Ветка пойдет в западный Китай.

Для продолжения работы Миллер попросил Путина поручить подготовку прединвестиционной стадии. «Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2», — сказал он. Президент ответил утвердительно.

2 декабря президент России и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей Дальнего Востока, а также в Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Казахстан предложил проложить «Силу Сибири – 2» через свою территорию
Миллер назвал «Силу Сибири» стержнем развития ГТС востока страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020