Путин поручит начать проектные работы для «Силы Сибири – 2»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как рассказал в ходе встречи Миллер, «Газпром» прошел осенне-зимний период, полностью удовлетворив потребности российских потребителей и зарубежных заказчиков. По его словам, возможности компании в области добычи составляют 545 млрд кубометров газа в год.

«А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири – 2», то объемы поставки могут составить до 50 млрд кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу», — добавил Миллер. Ветка пойдет в западный Китай.

Для продолжения работы Миллер попросил Путина поручить подготовку прединвестиционной стадии. «Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2», — сказал он. Президент ответил утвердительно.

2 декабря президент России и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей Дальнего Востока, а также в Китай.