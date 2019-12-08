Миллер назвал «Силу Сибири» стержнем развития ГТС востока страны

Глава российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер назвал газопровод «Сила Сибири» основой для развития газотранспортной системы (ГТС) в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом топ-менеджер заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

«И маршрут газопровода мы выбирали таким образом, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов», — объяснил он.

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». По словам российского лидера, с запуском проекта взаимодействие Москвы и Пекина в сфере энергетики выходит на новый уровень.

Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей на Дальнем Востоке, а также в Китай.