Прямой эфир

Миллер назвал «Силу Сибири» стержнем развития ГТС востока страны

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер назвал газопровод «Сила Сибири» основой для развития газотранспортной системы (ГТС) в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом топ-менеджер заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

Восточный поток: как Россию и КНР связали газопроводом
Благодаря «Силе Сибири» двусторонний товарооборот достигнет $200 млрд

«И маршрут газопровода мы выбирали таким образом, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов», — объяснил он.

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». По словам российского лидера, с запуском проекта взаимодействие Москвы и Пекина в сфере энергетики выходит на новый уровень.

Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей на Дальнем Востоке, а также в Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме оценили перспективы экспорта газа в Китай
Газопровод «Сила Сибири»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019