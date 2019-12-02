Газопровод «Сила Сибири»

«Сила Сибири» — магистральный газопровод, который будет поставлять газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи в Приморье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его протяженность составит более 2 тыс. км, а экспортная мощность достигнет 38 млрд кубометров в год.

«Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской компании CNPC. Его запуск является важнейшим этапом российско-китайского стратегического взаимодействия в области энергетики.



Официальный запуск газопровода состоялся 2 декабря 2019 года.