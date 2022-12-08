«Газпром» заявил о суточном рекорде по поставкам газа в КНР

По запросу Китая «Газпром» увеличил поставки газа в декабре и достиг нового максимума в сутки. Об этом 8 декабря говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании.

Суточные поставки выросли по сравнению с запланированными ранее объемами на декабрь.

«7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 году», — отметили в энергетическом холдинге.

Как уточняется, суточные обязательства превышены на 16,1%. Конкретные объемы поставленного топлива не названы.

Поставки российского трубопроводного газа Китаю по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Ранее, 20 июля «Газпром» также сообщал, что прокачал рекордный объем природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в течение одних суток.

О росте экспорта в Китай также сообщалось 1 и 15 июля. По данным компании, объемы поставок российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

Также в июле премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ рассказал, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2» начнется в 2024 году. Технико-экономическое обоснование проекта на данный момент завершено.

В мае 2020 года компания «Газпром» приступила к проектно-изыскательским работам для газопровода «Сила Сибири – 2». По словам председателя правления компании Алексея Миллера, целями работы являются соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири.

Немецкое издание Handelsblatt 15 июня со ссылкой на хельсинкский Центр исследований энергии и чистого воздуха отметило, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным центра, с 24 февраля КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.