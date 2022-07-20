«Газпром» сообщил о рекордных поставках газа в КНР сверх суточных контрактов

«Газпром» прокачал рекордный объем природного газа в Китай в течение одних суток. Об этом компания сообщила 20 июля.

«Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу «Сила Сибири». 19 июля достигнут новый исторический рекорд», — сообщила пресс-служба в Telegram.

Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC. Отмечается, что нынешние поставки идут сверх суточных контрактных количеств.

Прежний рекорд был установлен 17 июля. О росте экспорта в Китай также сообщалось 1 и 15 июля. По данным компании, поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

18 июля премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ рассказал, когда стартует строительство газопровода «Сила Сибири – 2». Он допустил, что работы начнутся в 2024 году. Технико-экономическое обоснование проекта на данный момент завершено.

Немецкое издание Handelsblatt 15 июня со ссылкой на хельсинкский Центр исследований энергии и чистого воздуха отметило, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным центра, с 24 февраля КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.