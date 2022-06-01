В «Газпроме» заявили о росте поставок газа российским потребителям в мае

Поставки газа российским потребителям в мае выросли почти на 18% из-за холодной погоды, сообщила в среду, 1 июня, пресс-служба «Газпрома».

«Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года. При этом в мае они на 17,7% выше прошлогоднего показателя», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Рост потребления в «Газпроме» связали с погодой в мае, который стал самым холодным в европейской части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа по Единой системе газоснабжения более двадцати раз достигали рекордных суточных показателей за последние 10 лет.

В частности, в сообщении отмечается, что абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца был трижды обновлен с 3 по 5 мая.

Также вырос экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. В то же время экспорт в страны дальнего зарубежья сократился и составил 61 млрд куб. м. Это на 27,6%, или на 23,2 млрд куб. м, меньше, чем за аналогичный период 2021 года.



По данным Gas Infrastructure Europe на 30 мая, запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 20,4 млрд куб. м газа.

Ранее в мае компания «Газпром» подтвердила прекращение поставок газа в адрес нидерландской компании GasTerra, а также подразделению Shell в Германии в связи с неоплатой газа в рублях.