Первокурсник университета МВД в Ставрополе умер от ОРВИ

Первокурсник Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России 12 декабря умер от осложнений, вызванных ОРВИ.

По данным «Известий», 17-летнего студента привезли из университета в больницу с диагнозом «ОРВИ средней тяжести» 10 декабря. Через два дня у молодого человека остановилось сердце, врачам не удалось его реанимировать.

Специалисты устанавливают точную причину смерти первокурсника.

Во вторник, 13 декабря, сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В Роспотребнадзоре отметили, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%. Среди всех преобладает свиной грипп, он выявлен в 82 субъектах страны. Кроме того, в 52 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, зафиксирован рост случаев COVID-19.

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

6 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне распространения гриппа и ОРВИ. В тот же день стало известно, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте от семи до 14 лет превышает эпидемические пороги.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.