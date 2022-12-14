Богатырь и закон: какие герои могут соответствовать традиционным ценностям

Президент России 13 декабря поручил правительству популяризовать героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Одни эксперты встретили новость с пониманием и одобрением, а вот у других возникли вопросы. «Известия» обсудили с деятелями искусства и культурологами, что это могут быть за герои и какие ценности они могут олицетворять.

Вместо Бэтмена

Вопрос поиска героя — не современного городского невротика, полицейского, бандита или попавшего под каток истории «маленького человека» — стоит перед деятелями культуры давно. Сейчас решение задачи сохранения и формирования культурного мифа возложено на правительство — Владимир Путин дал поручение кабмину популяризовать героев российского фольклора, отвечающих традиционным ценностям.

«Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления» , — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября 2022 года.

Ответственным за популяризацию героев фольклора до 15 мая 2023 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин. «Известия» направили запрос в пресс-службу кабинета министров и обсудили инициативу с деятелями искусства, культурологами и юристами, мнения которых разделились.

Богатырь и закон 1 Премьер-министр Михаил Мишустин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В положительном ключе высказалась политолог и доктор исторических наук Наталья Нарочницкая. Во время встречи президента с историками и религиозными деятелями она посетовала, что не может найти в продаже футболки с русскими богатырями и героями сказок, поскольку везде «только Бэтмен, Спайдермен и всякие монстры».

По мнению Нарочницкой, о русских богатырях и героях сказок должны с раннего детства рассказывать и настольные игры, и книги, и мультфильмы.

Писатель, поэт, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков также счел инициативу правительства своевременной.

— Давно пора! СВО идет уже почти десять месяцев. Напомню, нечто подобное произошло за пять лет до Великой Отечественной войны, когда, показательно «нахлобучив» Демьяна Бедного и Александра Таирова за спектакль «Богатыри», подняли волну памяти о Александре Невском, Дмитрии Донском, Суворове, Кутузове. Молнией выпускали романы, писали поэмы, снимали фильмы, обратились к героическому и былинному эпосу, — отметил писатель в беседе «Известиями».

С ним согласилась и главный реактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская.

— То, что правительство решило законодательно сохранить такое понятие, как «культурная память», — очень важно, — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Богатырь и закон 2 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Мария Залесская напомнила, что в отличие от исторической памяти, в необходимости сохранения которой никто не сомневается, понятие «культурная память» практически не употребляется и никак не выделяется в отдельное производство . Она привела слова композитора и мыслителя Юрия Буцко о том, что проблема исчезновения фольклора — это проблема исчезновения человеческого в человеке.

По мнению культурологов, прежде чем приступать к реализации такого кейса, важно определиться с понятием народной мифологии и ее героев в данном контексте.

— Если говорить о национальной мифологии с культурологических позиций, тут всё просто: это совокупность космогонических и эсхатологических мифов, которые не несут никакой этической нагрузки, а просто объясняют, как устроен мир, — пояснил «Известиям» доцент кафедры управления культурной политикой ОПиКП ИГСУ РАНХиГС, литературовед Алексей Саломатин.

Он добавил, что фольклор может переходить в массовую культуру на уровне культурных кодов, символов, архетипов и создавать новое коллективное бессознательное при условии, что мифологема или герой уже находит отклик в сознании зрителей и читателей.

— Искусственно вживить нужный миф не получится, всё чуждое просто не приживается, — заключил эксперт.

Богатырь и закон

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Сергей Макаров отметил в беседе с «Известиями», что определение традиционных ценностей дается в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента России № 809 от 9 ноября 2022 года.

В соответствии с п. 4 этого документа традиционные ценности — это «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

— К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость , коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, — пояснил юрист.

Богатырь и закон 3 Фото: AP Photo/Eric Gay

Он добавил, что указанные положения сформулированы так, что они понятны гражданам и без специального пояснения, тем не менее всегда нужны образцы правильного соответствия этим ценностям.

— С учетом реалий современности лучше всего работают визуальные образцы, показываемые в кинофильмах, сериалах, а с учетом особой важности правильного воспитания детей — в мультфильмах, — отметил Сергей Макаров.

В качестве примера он привел цикл мультфильмов про трех богатырей, поскольку в них в доступной форме показаны ценности, которые отстаивают Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Будучи верными и любящими мужьями своих верных и любящих их жен, они вновь и вновь отстаивают интересы своей Родины, проявляя патриотизм и очевидно руководствуясь приоритетом духовного над материальным.

Не скатиться в пародию

По мнению Юрия Полякова, традиционалистскую повестку лучше всего символизирует, пожалуй, «Илья Муромец, который пока только начал слезать с печи» или «Иван-дурак, до которого стало всё же доходить, в какую передрягу он попал».

— В том-то и беда, что коммерческое обращение к базовым ценностям, к национальным символам и архетипам остается «франшизой», а должно стать служением.

Юрий Поляков добавил, что список традиционных ценностей не ограничивается «воинами Христовыми, нашими славными предками, легендарными и реальными, отражавшими нашествия»:

— Это и Николай Данилевский, великий русский мыслитель, он впервые в книге «Россия и Запад» обосновал онтологическую неизбежность противостояния цивилизаций. Его 200-летие 4 декабря этого года попросту не заметили. Это и киевский еврей Семен Гудзенко, один из лучших фронтовых поэтов, автор бессмертных строк: «Когда на смерть идут — поют, а перед этим можно плакать…» Стоит ли дальше продолжать?

Главная трудность, по наблюдению автора «Козленка в молоке» и «Ста дней до приказа», в этой задаче в том, чтобы не скатиться в пародию.

Богатырь и закон 4 Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла» Фото: Централ Партнершип

— Дело в том, что после 30 лет главенства постмодернистского «иронического модуса повествования» и откровенной неприязни к традиционным ценностям найти достойных исполнителей замысла не так-то просто. Достаточно вспомнить фильмы про последнего богатыря Владимира Грамматикова, а ведь это лучшее, что снималось на эту тему в последние годы , — заключил Юрий Поляков.

Алексей Саломатин согласился, что богатырские франшизы, непослушники, героические летчики — это всего лишь попытка создать устойчивые тренды в массовой культуре, которые приживутся, «если жетончик упадет».

— С точки зрения науки массовая, она же «формульная» культура является аналогом современного фольклора, хранилищем коллективного знания и сводом законов и представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Тут всё зависит от подхода авторов: можно снять проходной байопик Суворова или Петра Первого, а можно подверстать под стандарты мифа и превратить героя в легенду, — сказал Саломатин «Известиям».

В качестве удачного кейса эксперт РАНГХИС привел киноленту Ивана Пырьева «Свинарка и пастух», в которой женщина из матриархальной культуры, еще и занимающаяся разведением свиней, составляет идеальную советскую пару с дагестанским патриархальным мужчиной, чьи предки наверняка исповедовали ислам и считали такой род животноводства грязным.

­— Интересно, что авторы ленты провели героя через полный мифологический круг — рождение, испытание, встречу с волшебным помощником, инициацию, и не потому что они штудировали Проппа, а потому что любовь в советском мифе должна преодолевать любые различия.

Богатырь и закон 5 Кадр из фильма «Сердце пармы» Фото: Централ Партнершип

По мнению писателя Алексея Иванова, недавним прорывом к новому национальному эпосу стал девятикратный лидер проката в России и СНГ блокбастер Антона Мегердичева «Сердце пармы».

— Это просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы. Это и есть прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века, — отметил Алексей Иванов.

Можно ли создать контент, который бы отвечал традиционным ценностям, например сподвигал к бы созданию семьи, — большой вопрос. Если учесть, что основа любого искусства — это драма, конфликт, то это задача, над которой теория культуры бьется с античных времен.