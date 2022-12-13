Посол РФ в Сербии указал на вину Запада в обострении ситуации вокруг Косово

Если бы Запад выполнял обязательства по Резолюции Совета Безопасности ООН 1244, то ситуация в Сербии и Косово не обострилась. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Если бы они (обязательства. — Ред.) соблюдались, выполнялись, если бы Запад был привержен, мы бы такую печальную ситуацию и взрывоопасную до сих пор в Косово не имели, потому что эта резолюция, в составлении которой Россия принимала самое активное участие, содержит основу подлинного, долгосрочного и отвечающим нормам международного права урегулирования», — сказал посол.

По его словам, резолюция была «предана забвению» сразу после ее принятия, когда «еще не высохли чернила».

«Не только данные, но и многие ее положения забывались, трактовались по-другому. Там, например, в той же резолюции говорится о целостности. Тогда была Союзная Республика Югославия и ни о какой односторонней провозглашенной независимости Косово там и речи нет. Речь о временных институтах самоуправления в Косово. То есть эта резолюция выдержанная и развернутая на достижение компромисса», — сказал Боцан-Харченко.

Полная версия интервью выйдет в «Известиях» в ночь на 14 декабря.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации, заключив, что цель Приштины — изгнать этнических сербов из Косово и Метохии. С 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера, а в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косова вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово.

Резолюция № 1244 от 10 июня 1999 года была принята единогласно всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН на его 4011‑м заседании при самом активном участии России. Принятие резолюции позволило вернуть процесс косовского урегулирования в политико‑правовое поле ООН. Совет Безопасности обозначил конкретные ориентиры мирного разрешения кризиса вокруг Косово на основе фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности Союзной Республики Югославия.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.