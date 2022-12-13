Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 36% в Липецкой области
Медики зарегистрировали всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Липецкой области. За неделю число заболевших выросло на 36%.
По данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились больше 14 тыс. человек, в том числе 7,75 тыс. детей. Об этом сообщает GOROD48. Среди детей в возрасте 7–14 лет заболеваемость выросла на 34,9%, среди лиц старше 15 лет — на 47,9%.
В регионе выявлена циркуляция вирусов гриппа, в том числе штамма А (H1N1). Также у заболевших выделили риновирусы и метапневмовирусы.
Прививки от гриппа поставили почти 590,8 тыс. человек, что составляет 53% населения региона.
Ранее сообщалось, что за неделю в Тамбовской области выявлено 88 случаев свиного гриппа. Всего за медицинской помощью с ОРВИ обратились 11,8 тыс. человек.