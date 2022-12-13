За неделю в Тамбовской области 88 человек заболели свиным гриппом

За минувшую неделю в Тамбовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 24,4%. У 88 человек диагностировали свиной грипп.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратилось свыше 11,8 тыс. человек. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Показатель заболеваемости составил 117,3 на 10 тыс. населения.

Средние областные значения заболеваемости превышены в Тамбове, Мичуринске, Рассказове и Инжавинском районе.

Всего с начала ноября гриппом заболели 147 человек, в том числе 76 детей. У 143 человек подтвержден свиной грипп, у четырех пациентов — грипп типа В.

В России за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 35,4%. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 52,5%.