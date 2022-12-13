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Маск пообещал удалить устаревшие синие галочки в Twitter

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Фото: ТАСС/Zuma
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В течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в социальной сети Twitter будут удалены. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в понедельник, 12 декабря.

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«В течение нескольких месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были выданы, был коррумпированным и бессмысленным», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 11 декабря, Маск сообщил, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

В конце ноября Маск допустил, что число ежемесячных пользователей Twitter может превысить 1 млрд человек через 12–18 месяцев.

24 ноября Илон Маск анонсировал «амнистию» для заблокированных аккаунтов в Twitter. Они будут разблокированы при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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