Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до 4 тыс.
Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс. Об этом заявил 11 декабря глава компании Илон Маск.
«Да», — ответил Маск на сообщение одного из пользователей, который спросил, собирается ли это сделать Twitter.
Изначально твиты были ограничены 140 символами. В 2017 году их число удвоили — до 280.
Ранее в этот же день стало известно, что премиальную подписку Twitter Blue перезапустят 12 декабря.
В конце ноября Маск допустил, что число ежемесячных пользователей Twitter может превысить 1 млрд человек через 12–18 месяцев.
Маск возглавил Twitter 28 октября. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.