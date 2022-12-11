Twitter объявил дату выпуска премиальной подписки Twitter Blue

Премиальную подписку Twitter Blue перезапустят 12 декабря. Об этом говорится на официальной странице соцсети в Twitter.

«Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник, подпишитесь в веб-версии за $8 в месяц или на iOS за $11 в месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписка позволяет получить доступ к определенным функциям, среди которых в том числе «голубая галочка» — символ верификации.

Обладатели Twitter Blue будут видеть меньше рекламы, смогут делиться на своей странице более длинными видео и получать доступ к нововведениям раньше остальных. Также аккаунты пользователей с подпиской будут высвечиваться выше других при поиске, упоминаниях и в списках комментариев.

Ранее, 10 ноября, издание The Information сообщило, что новый глава Twitter предприниматель Илон Маск призвал сотрудников компании ускорить свои усилия, чтобы быстрее запустить продукт по подписке Twitter Blue за $8, за который пользователи захотят платить.

31 октября издание The Verge написало, что стоимость подписки Twitter Blue может измениться и вырасти с $4,99 до $20.