Twitter планирует взимать $20 в месяц за верификацию аккаунта

Верификация аккаунта в сети Twitter* может стать платной. «Синяя галочка» будет доступна только пользователям с ежемесячной премиальной подпиской, передает телеканал «Известия». Как сообщает издание The Verge, стоимость подписки Twitter* Blue тоже изменится и вырастет почти до $20. Обновление платформы началось после смены владельца. Ранее Илон Маск сообщал, что весь процесс проверки в социальной сети сейчас пересматривается.

* Заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.