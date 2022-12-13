Здание гостиницы в Горловке повреждено из-за обстрела украинских боевиков

Гостиница «Родина» в Горловке повреждена из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал мэр города Иван Приходько.

«Центрально-Городской район Горловки вновь под огнем ВСУ! В результате обстрела повреждено здание гостиницы «Родина», — сообщил мэр в Telegram-канале.

Ранее, 12 декабря, Приходько сообщил что из-за обстрелов со стороны украинских националистов погиб один мирный житель, еще один был ранен.

В этот день сообщалось, что уже неделю постоянным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины подвергается центр Донецка. Артиллерийские удары наносятся по местам, где собираются мирные граждане. Количество погибших и раненых ежедневно исчисляется десятками.

Так, 11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские военные выпустили десятки ракет по районам города. После одной из таких атак начался пожар рядом с рынком «Маяк» в Киевском районе. Сообщалось о ранении двух женщин и двух детей.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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