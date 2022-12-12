Реклама
Прямой эфир
Общество
В Совфеде предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды
Мир
Глава минфина США заявила о риске рецессии в экономике в 2023 году
Мир
Байден назвал укрепление ПВО Украины приоритетом для США
Мир
Появились кадры продвижения сербской бронетехники в сторону Косово
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и осадков
Спорт
Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса
Мир
Британия подготовила 9 тыс. военнослужащих для Украины
Мир
WSJ предрекла рост цены дальнейшей поддержки Украины для США
Экономика
В страховку банковских карт включат риск социальной инженерии
Мир
В Германии назвали неприемлемой отправку военных сил Сербии в Косово
Мир
Посол РФ не увидел риска разрыва дипотношений Москвы и Лондона
Мир
Михаил Фридман не обращался в посольство РФ в Великобритании
Сюжет:

Жители Донецка рассказали о последствиях обстрелов «Градов» ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр Донецка уже неделю подвергается постоянным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллерийские удары наносятся по местам, где собираются мирные граждане. Количество погибших и раненых ежедневно исчисляется десятками. Обстрелы приостановились в первой половине дня 10 декабря, но вечером город снова оказался под огнем. Корреспондент «Известий» вместе с жителями столицы республики пережил эти удары, увидев, как население спасается от огня артиллерии и чем живет Донецк в короткие периоды затишья.

«Я на работу пойду. Страшно, а что делать…»
Донецк расстреливают из «Градов» — как город переживает новую волну артналетов

Коммунальные службы убирают на парковки сгоревшие в результате обстрелов автомобили, а также заделывают ямы от снарядов ВСУ.

Из-за ударов артиллерии разрушены магазины, частные дома, университет и инфраструктура города.

«Самое главное, что люди живы. Это самое главное! Главное, что продавец остался жив. Что люди успели уйти и живы остались. А магазин — дело наживное. Может, аренду найду и продолжу бизнес. Пенсии невысокие, буду продолжать работать», — рассказала пенсионерка Алла Алексеевна, владелица одного из разрушенных при обстреле Крытого рынка магазинчиков с конфетами.

Местные жители заняты разбором завалов, а также пытаются провести кабели для временного подключения электричества от уцелевших столбов в обход сгоревших домов.

Большинство обстрелов этой недели было произведено из РЗСО «Град» — системы, которая не рассчитана на ведение огня по застройке. Реактивные системы залпового огня поражают большие площади, угрожая скоплениям войск на открытой местности. Огонь же по городу по определению не прицельный — в лучшем случае понятен район, который накроют попадания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022