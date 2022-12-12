Жители Донецка рассказали о последствиях обстрелов «Градов» ВСУ

Центр Донецка уже неделю подвергается постоянным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллерийские удары наносятся по местам, где собираются мирные граждане. Количество погибших и раненых ежедневно исчисляется десятками. Обстрелы приостановились в первой половине дня 10 декабря, но вечером город снова оказался под огнем. Корреспондент «Известий» вместе с жителями столицы республики пережил эти удары, увидев, как население спасается от огня артиллерии и чем живет Донецк в короткие периоды затишья.

Коммунальные службы убирают на парковки сгоревшие в результате обстрелов автомобили, а также заделывают ямы от снарядов ВСУ.

Из-за ударов артиллерии разрушены магазины, частные дома, университет и инфраструктура города.

«Самое главное, что люди живы. Это самое главное! Главное, что продавец остался жив. Что люди успели уйти и живы остались. А магазин — дело наживное. Может, аренду найду и продолжу бизнес. Пенсии невысокие, буду продолжать работать», — рассказала пенсионерка Алла Алексеевна, владелица одного из разрушенных при обстреле Крытого рынка магазинчиков с конфетами.

Местные жители заняты разбором завалов, а также пытаются провести кабели для временного подключения электричества от уцелевших столбов в обход сгоревших домов.

Большинство обстрелов этой недели было произведено из РЗСО «Град» — системы, которая не рассчитана на ведение огня по застройке. Реактивные системы залпового огня поражают большие площади, угрожая скоплениям войск на открытой местности. Огонь же по городу по определению не прицельный — в лучшем случае понятен район, который накроют попадания.

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«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет