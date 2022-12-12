В результате обстрела Горловки в ДНР один человек погиб и один ранен
Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил мэр Иван Приходько.
«Увы, сейчас один человек погиб и один получил ранение», — написал он 12 декабря в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что уже неделю постоянным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины подвергается центр Донецка. Артиллерийские удары наносятся по местам, где собираются мирные граждане. Количество погибших и раненых ежедневно исчисляется десятками.
Так, 11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские военные выпустили десятки ракет по районам города. После одной из таких атак начался пожар рядом с рынком «Маяк» в Киевском районе.
Сообщалось о ранении двух женщин и двух детей.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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