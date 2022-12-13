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Инфекционист рассказала об опасности диких грызунов в доме

Инфекционист Машкова: крысы и мыши могут переносить бешенство, чуму и геморрагическую лихорадку
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Фото: Global Look Press/F.Hecker
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Мыши и крысы могут появляться в домах осенью и зимой, когда возможность питаться на улице заканчивается. О том, чем опасны непрошенные гости и что делать в случае укуса, «Известиям» рассказала врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова.

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«Грызуны бывают синантропные, то есть те, которые живут вместе с человеком, и не синантропные — дикие грызуны. И те и другие могут быть опасны для человека тем, что они могут болеть различными инфекциями и быть их переносчиками. Синантропные грызуны, такие как серая полевая мышь и крыса, могут переносить бешенство, чуму плотоядных, лептоспироз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и многие другие, но вышеперечисленные — самые опасные, которые могут привести к летальному исходу», — предостерегла специалист.

Она уточнила, что инфекционные заболевания грызуны могут передавать разными путями. Бешенство может передаваться через укус или же через слюну — после попадания слюны на кожные покровы и слизистые человека. Но для этого нужен непосредственный контакт с больным животным, что происходит крайне редко. Гораздо чаще заражение происходит при попадании испражнений — мочи и фекалий грызунов — на предметы быта, продукты питания. Когда человек употребляет в пищу или даже вдыхает пыль, зараженную патогенами, уже возможно заражение.

Осенью, когда в полях заканчивается еда для мышей, им требуются укрытие и еда, поэтому они и мигрируют в теплые места: дома, подвалы, особенно если там хранится еда. В складских помещениях для мышей и крыс весьма хорошие условия, чтобы организовывать гнезда и размножаться. Поэтому очень важно в жилых домах и подвалах, а также в складских помещениях не допускать захламления и образования крысиных и мышиных гнезд, где они активно размножаются, подчеркнула Машкова.

По ее словам, для снижения риска появления грызунов в помещениях следует тщательно следить за чистотой и проверять здание на герметичность — заделывать щели и дыры. Также важно проводить обработку от грызунов как в целях профилактики, так и при наличии особей.

В случае укуса необходимо сразу обращаться в травмпункт, так как велика опасность развития бешенства. Необходимы обработка раны и антирабическая вакцинация, а также введение иммуноглобулина для профилактики бешенства.

«Сначала рана обрабатывается с помощью хозяйственного мыла, затем любым спиртовым раствором, который доступен: этиловым спиртом, йодом или даже спиртовым антисептиком. Признаки заражения — покраснение, припухлость и болезненность места укуса, увеличение расположенного рядом лимфатического узла, отек в области укуса, повышение температуры тела или появление озноба, боли в мышцах, слабость. Всё это говорит о распространении инфекционного процесса и может быть крайне опасно для жизни человека», — добавила инфекционист.

19 ноября врач Элла Чурюкина предупредила об опасности постельных клопов. Так, их укусы не только доставляют дискомфорт из-за зуда, но и могут стать причиной различных инфекций, включая туберкулез, бруцеллез, гепатит и другие.

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