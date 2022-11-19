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Врач предупредила об опасности постельных клопов

Врач Чурюкина: укусы постельных клопов могут привести к заражению туберкулезом, гепатитом и сибирской язвой
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Фото: Global Look Press/LOOK Photography/Eric Hernandez
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Укусы постельных клопов не только доставляют дискомфорт из-за зуда, но и могут стать причиной различных инфекций, включая туберкулез, бруцеллез, гепатит и других. Об этом в беседе с «Известиями» 19 ноября предупредила начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО РостГМУ, доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФГБОУ КубГМУ, врач аллерголог-иммунолог высшей категории, врач «ИНВИТРО-ЮГ» Элла Чурюкина.

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Как пояснила эксперт, есть большое количество видов клопов, но самые распространенные — постельные. Это кровососущее насекомое размером 5–7мм, которое питается кровью человека или животного. Самка может откладывать около 5 яиц в сутки, а за жизнь откладывает около 500 яиц. Поэтому, если она поселилась в мягкой мебели, то клопы будут размножаться в геометрической прогрессии.

«В ряде случаев укусы клопов могут вызывать зуд, косметические дефекты, а также их укусы могут привести к аллергической реакции. И естественно имеют место быть психотравмирующие факторы: когда после сна все тело и лицо в укусах. Помимо того, что они доставляют дискомфорт от зудящего дерматита, также могут быть и занесены различные инфекции, включая туберкулез, бруцеллез, гепатит, оспу, туляремию и сибирскую язву», — предостерегла Чурюкина.

По ее словам, чаще всего клопы приползают от соседей, или же человек может принести их на одежде из другого помещения: с работы, из гостей, и даже из магазина. Помимо этого, клопы могут свободно мигрировать по помещениям с помощью вентиляционных каналов, наружным стенам домов. Так, взрослый клоп может проползти за 1 минуту от 25 см до 1 м.

Как правило, клопы оставляют на теле цепочку из укусов — эти насекомые обычно двигаются по одной линии. В результате появляется дорожка из красноватых пятен, которые впоследствии вызывают зуд. Размер пятен и сила зуда зависит от индивидуальных особенностей человека.

«Укусы клопов часто проходят самостоятельно, но, когда укусов много, они достаточно выражены и доставляют дискомфорт, необходимо промыть место укуса с водой. В случае отека рекомендуется приложить холодный компресс. Если отек не проходит, то на укус стоит приложить любой стероидный крем (точечно) и выпить таблетку антигистаминного препарата. Обычно этих мер достаточно. В том случае, если укусы не проходят, рекомендуется обратиться к врачу», — указала врач.

Она уточнила, что наиболее безопасный и эффективный способ избавления от клопов — вызвать специалистов и провести дезинфекцию. Возможно понадобится 2 или 3 обработки. При этом клопы погибают не сразу, обычно гибель наступает через 5–14 дней после обработки. Самостоятельные попытки вывести клопов могут быть не только неэффективны, но и нести риск для здоровья, добавила Чурюкина.

В сентябре врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Светлана Куприна предупредила об опасности плесени в доме. По словам врача, плесень вырабатывает токсины, которые наносят вред здоровью человека, вызывая кашель, головные боли, расстройство желудка и другие негативные последствия.

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