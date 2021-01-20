Скажи тараканам прощай: советы по защите дома от усатых насекомых

В феврале жителей многоквартирных домов в России может ожидать нашествие тараканов. Об этом рассказала заведующая лабораторией Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. «Известия» выяснили, чем опасны тараканы, что делать с гардеробом после тотальной дезинфекции, и какой из них самый живучий.

Чума на оба ваши дома

Тараканы переносят инфекции, которые опасны не только для людей, но и для домашних животных.

«Тараканы переносят все, что можно переносить контактным путем. Начиная от кишечной палочки, заканчивая бактериями чумы, сибирской язвы, туляремии. Не только инфекционные, но и инвазионные болезни — яйца гельминтов, вполне к ним прилипают», — рассказал «Известиям» биолог Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпин.

У аллергиков появление тараканов в квартире со временем может привести к обострению аллергической реакции. Тараканы линяют в процессе жизни. Хитиновые шкурки, которые они сбрасывают скапливаются в пыльных углах под шкафами и кроватями, дробятся на более мелкие частицы и вместе с пылью вдыхаются людьми.

В то же время даже самые грозные возбудители человеческих болезней самим тараканам неопасны, cлишком разная физиология. Однако это справедливо и в обратную сторону. Яды, от которых тараканы неминуемо умирают, например, пиретроиды или фосфорорганика, зачастую наносят лишь незначительный вред здоровью человека, рассказал Роман Хряпин.

Американцы любят баню

В жилой квартире кухня — это самое распространенное место появления тараканов. Здесь можно найти крошки и прочие остатки пищи. По сути дела, тараканы питаются тем же, что и люди, отметил биолог.

Дальше кухни и ванной тараканы редко ходят, потому что там легче всего добывать себе пищу.

Но тараканы не только любят еду и воду, но и высокую температуру. Бани особенно любят американские и черные тараканы. Даже больше, чем пищевые производства.

Помимо кухни, тараканов легко можно встретить на пищевом производстве, начиная от частных пекарен, заканчивая крупными мясоперерабатывающими заводами.

ПоБОРоть таракана

Долгосрочно справиться с нашествием непрошеных квартирантов невозможно без элементарного соблюдения гигиены.

«В нормальных чистых квартирах, тараканы большая редкость. Убираем все остатки пищи, ничего не оставляем. Из под столов, из под шкафов выметаем все крошки, все объедки. Не оставляйте в легкодоступном месте хлеб, завернутый в полиэтиленовый пакет, они могут туда проникать», — сказал Роман Хряпин.

За продукты в холодильнике беспокоиться не нужно. И не только, потому что холодильная камера герметично закрыта. Холод нейтрализует таракана.

«В холодильнике тараканы будут неактивны, потому что при температуре плюс 4—5 градусов они впадают в легкое оцепенение, перестают быть активными. Холодильник для них жизненно непригоден. Они могут там какое-то время существовать в полусонном состоянии, но активно жить и тем более размножаться неспособны», — отметил специалист Московского городского центра дезинфекции.

Безотказным средством в борьбе с тараканами Роман Хряпин называет борную кислоту. По его словам, она работает в том числе и на самых резистентных популяциях, которых соседи уже травили химикатами, после чего насекомые выработали иммунитет ко многим ядам.

«К ней (борной кислоте — Ред.) резистентность пока что ни у кого еще ни разу не создавалась. У нее принцип действия, скорее химико-физический, чем химический. Таракан погибает за счет выжигания кислотой пищеварительной системы. Она не действует на нервную систему, как подавляющее большинство признанных инсектицидов», — подчеркнул биолог.

В то же время эффект от нее будет ограничен, просто потому что пищевые приманки действуют локально в отличие от химикатов, которыми опрыскивают большие площади. Кстати, после глобальной дезинфекции гардероб, выкидывать не придется. Одежду будет достаточно постирать или проветрить.

Супер-таракан

За последние годы появились целые популяции тараканов, с повышенной резистентностью к ядам и химикатам, отмечает биолог. Это произошло по вине непрофессиональных дезинсекторов, нарушающих правила обработки помещений.

«По рыжим тараканам в Московской области и в Москве процент резистентной популяции очень высок. У некоторых развивается не только инсекитицидная резистентность, но вдобавок и кишечная. То есть устойчивость не только к инсектицидам, которые применяются методом опрыскивания, но и к отравленным ядовитым приманкам», — заключил Хряпин.

Если самому справиться не удается, можно поймать не менее десяти живых особей и отправить их в Институт дезинфектологии Роспотребнадзора или Московский городской центр дезинфекции. В лабораторных условиях специалисты путем экспериментов выяснят, какими инсектицидами лучше травить данную популяцию.