В Петербурге открылся первый шоурум Aurus

В Санкт-Петербурге в понедельник, 12 декабря, состоялось официальное открытие первого шоурума автомобилей класса люкс Aurus. Об этом сообщил автопроизводитель.

Новый дилерский центр расположен в кластере «Автодом» по адресу: Пулковское шоссе, дом 14. Площадь шоурума составляет 200 кв. м. В нем представлено два автомобиля бренда — Aurus Senat и Aurus Komendant.

В услуги центра включены продажи новых автомобилей и Aurus с пробегом, а также сервисное обслуживание. Всем клиентам доступны автострахование и автокредитование. Кроме того, сервисная зона оборудована высокотехнологичным оборудованием и двумя подъемниками.

Посетителям также предлагаются просторная парковка и комфортная лаундж-зона. Они смогут выбрать индивидуальные опции — в частности, эксклюзивную отделку интерьера, цвета кузова и оформить предзаказы.

«Сегодня мы открываем новый шоурум бренда совместно с нашими партнерами — ГК «Автодом» в Санкт-Петербурге, выполняя обозначенные ранее планы марки по развитию представленности в РФ. Северная столица — крайне важный для Aurus город. Знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж Aurus, которые динамично развиваются с 2021 года», — сказал генеральный директор Aurus Николай Ходосевич.

Он также поблагодарил «Автодом» за уже проделанную работу и выразил уверенность в том, что сотрудничество между компаниями будет долгосрочным и продуктивным.

Генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский в свою очередь поблагодарил Aurus за доверие, высокую оценку работы и выбор компании в качестве эксклюзивного партнера в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что данный проект изначально был для компании важным направлением бизнеса. По его словам, «Автодом» приложит максимум усилий, чтобы открытие дилерского центра состоялось в текущем году.

«У нас богатый опыт работы с сегментами премиум и люкс, и мы с уверенностью можем сказать, что обеспечим индивидуальный подход каждому клиенту. Локация «Автодом» Пулково отлично знакома владельцам автомобилей премиум-класса, и я уверен, Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов. Все новинки российского автомобильного бренда класса люкс, включая новый Aurus Komendant, скоро будут доступны для заказа нашим клиентам», — добавил Ольховский.

Дилерское соглашение бренды подписали в марте 2022 года. Тогда же были анонсированы планы по открытию шоурума в 2022 году.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что на заводе в Елабуге стартовало серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. По информации компании, доля российских материалов и комплектующих в Komendant составляет 70%. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. Komendant сертифицирован в качестве «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров».

29 сентября стало известно, что цены на модель Aurus Komendant будут начинаться от 33,7 млн рублей. Клиентам предложат сразу максимальную комплектацию машины, с девятью вариантами цветов кузова, включая три новых, и семью вариантами интерьера, среди которых есть и двухцветные сочетания.