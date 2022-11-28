В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant

На заводе в Елабуге стартовало серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. Об этом 28 ноября сообщила компания в своем Telegram.

«На заводе AURUS в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс. Для отечественного автопрома это беспрецедентный старт: менее чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге уже выводится в производство вторая абсолютно новая модель бренда», — говорится в сообщении.

По информации компании, доля российских материалов и комплектующих в Komendant составляет 70%. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Внедорожник построен на единой модульной платформе (ЕМП). Komendant сертифицирован в качестве «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров».

Автомобиль оснащен той же гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором V8 (598 л.с. и 880 нм), что и седан Senat. Девятиступенчатый автомат российского производства и система полного привода аналогичны модели Senat, но у них другие калибровки, облегчающие передвижение по бездорожью.

29 сентября стало известно, что цены на модель Aurus Komendant будут начинаться от 33,7 млн рублей. Клиентам предложат сразу максимальную комплектацию машины, с девятью вариантами цветов кузова, включая три новых, и семью вариантами интерьера, среди которых есть и двухцветные сочетания.