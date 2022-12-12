Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе локализован на площади 9 тыс. кв. м

Крупный пожар в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе локализован на площади 9 тыс. кв. м. Об этом сообщили 12 декабря в МЧС.

Также специалистами были взяты пробы воздуха. Результаты показали, что предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

По последним данным, площадь обрушения из-за пожара составила 700 кв. м. По словам начальника ГУ МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина, угроза распространения огня по второму и третьему этажам снята.

Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания. К тушению привлекли вертолет Ми-8. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки из-за дождя.

В результате возгорания пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Его госпитализировали.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. После его локализации следователи планируют провести осмотр и назначить комплекс экспертиз.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) оценили ущерб от пожара в несколько миллиардов рублей.