Вертолет привлекли к тушению пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе. Об этом 12 декабря сообщили в подмосковном главке МЧС.
В ведомстве уточнили, что огонь может распространиться на всё здание. В настоящее время площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.
Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», возгорание началось на открытой площадке под навесом, где хранился пенополистирол, после чего огонь распространился на первый этаж здания.
По данным экстренных служб, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки из-за дождя.
В результате возгорания пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Точной информации о его состоянии не приводится.
Как следует из опубликованных видео, над территорией ТЦ поднимается густой дым, видны языки пламени.