Пострадавшего при пожаре в ТЦ «Стройпарк» охранника госпитализировали

Охранника, пострадавшего при пожаре в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе, госпитализировали. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Охранника госпитализировали», — сказал он.

Сейчас медики оказывают ему первую помощь. Как сообщалось ранее, сотрудник охраны отравился продуктами горения и получил ожог верхних дыхательных путей.

По последним данным, он остается единственным пострадавшим в результате возгорания.

Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки из-за дождя.

Площадь пожара составлила 9 тыс. кв. м. В тушении возгорания принимает участие вертолет.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. После локализации горения следователи планируют провести осмотр и назначить комплекс экспертиз.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) оценили ущерб от пожара в несколько миллиардов рублей.