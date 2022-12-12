Юрист дала советы по экономии на счетах за электричество и воду

Существует ряд неочевидных способов для снижения платы за коммунальные услуги, например субсидии или перерасчет. Об этом 12 декабря агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

Прежде всего юрист посоветовала перепроверить состояние счетчиков, поскольку расчет стоимости воды и электричества без них будет производиться по нормативу потребления. Последний нередко выше показателей, которые можно было бы получить со счетчиков.

Если, например, температура воды недостаточна, исходя из условий в доме жильцы в праве написать управляющей компании о перерасчете. Тогда будет составлен комиссионный акт с замером температуры помещения и воды. Если она окажется ниже норматива, горячую воду можно будет платить по тарифу холодной, а плата за отопление будет снижена.

Более того, некоторые услуги оплачиваются исходя из числа зарегистрированных жителей квартиры. Тогда, считает эксперт, стоит перепроверить и тоже подать заявление на перерасчет, если кто-то из жильцов прописался в другом месте.

Также Кудерко рассказала о различных гаджетах и бытовых устройствах вроде энергосберегающих лампочек или насадок на краны, которые тоже могут уменьшить домашние расходы.

«В любом случае разумное потребление, сопряженное со знанием своих прав, позволяет экономить семейный бюджет и избежать пустых и ненужных расходов», ― добавила специалист.

Ранее, 8 декабря, юрист рассказала, что ряд категорий россиян может получать льготные субсидии на оплату услуг ЖКХ. В частности, это пользователи помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели помещений частного жилищного фонда, участники жилищных кооперативов, а также собственники жилых помещений.

Условие получения льгот следующее: более 10% общего дохода от всех членов семьи вне зависимости от статуса и возраста должно тратиться на коммунальные платежи. Важно, что учитываются доходы тех родственников, кто прописан в другом месте.