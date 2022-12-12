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Юрист дала советы по экономии на счетах за электричество и воду

Юрист Кудерко порекомендовала требовать от УК перерасчета при холодной воде и батареях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Существует ряд неочевидных способов для снижения платы за коммунальные услуги, например субсидии или перерасчет. Об этом 12 декабря агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

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Прежде всего юрист посоветовала перепроверить состояние счетчиков, поскольку расчет стоимости воды и электричества без них будет производиться по нормативу потребления. Последний нередко выше показателей, которые можно было бы получить со счетчиков.

Если, например, температура воды недостаточна, исходя из условий в доме жильцы в праве написать управляющей компании о перерасчете. Тогда будет составлен комиссионный акт с замером температуры помещения и воды. Если она окажется ниже норматива, горячую воду можно будет платить по тарифу холодной, а плата за отопление будет снижена.

Более того, некоторые услуги оплачиваются исходя из числа зарегистрированных жителей квартиры. Тогда, считает эксперт, стоит перепроверить и тоже подать заявление на перерасчет, если кто-то из жильцов прописался в другом месте.

Также Кудерко рассказала о различных гаджетах и бытовых устройствах вроде энергосберегающих лампочек или насадок на краны, которые тоже могут уменьшить домашние расходы.

«В любом случае разумное потребление, сопряженное со знанием своих прав, позволяет экономить семейный бюджет и избежать пустых и ненужных расходов», ― добавила специалист.

Ранее, 8 декабря, юрист рассказала, что ряд категорий россиян может получать льготные субсидии на оплату услуг ЖКХ. В частности, это пользователи помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели помещений частного жилищного фонда, участники жилищных кооперативов, а также собственники жилых помещений.

Условие получения льгот следующее: более 10% общего дохода от всех членов семьи вне зависимости от статуса и возраста должно тратиться на коммунальные платежи. Важно, что учитываются доходы тех родственников, кто прописан в другом месте.

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