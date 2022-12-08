Юрист рассказала о субсидиях по ЖКХ для россиян

Россияне могут получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Льгота доступна тем, кто тратит на ЖКХ больше установленного максимума в совокупном доходе семьи. Об этом агентству «Прайм» 8 декабря рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.

Право на субсидии есть у четырех категорий граждан: пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей помещений частного жилищного фонда, участников жилищных кооперативов, а также у собственников жилых помещений.

«В Москве если более 10% дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию — государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги. Рассчитайте средний совокупный доход вашей семьи. Для этого сложите все источники дохода (до вычета налогов) за шесть календарных месяцев, отсчет которых начинается за шесть месяцев до подачи заявления, и разделите получившуюся сумму на шесть», ― пояснила юрист.

По ее словам, если подать заявление на льготы в июле, будут учитываться доходы с июля по декабрь 2021 года.

Для расчета учитываются доходы всех членов семьи, а также их супругов, несовершеннолетних детей, родителей или несовершеннолетних детей. Более того, неважно, если у них другая прописка.

Затем необходимо сравнить результат с максимальным доходом для такой семьи с нормативом, который есть на сайте Городского центра жилищных субсидий.

Ранее, 5 декабря, юрист назвал несколько способов сэкономить на коммунальных платежах. В частности, можно попробовать установить индивидуальные приборы учета. Например, при индивидуальном учетчике воды цена будет устанавливаться исходя из реально потраченной воды, а не по нормативу потребления на количество зарегистрированных в жилье людей.

Также помочь сэкономить на оплате электричества может различная энергоэффективная электротехника. А если жилец не пользуется, в частности, общедомовой антенной и телефоном, он может подать заявление исполнителю, чтобы ему отключили эти услуги.