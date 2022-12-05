Юрист назвал способы сэкономить на ЖКХ

Юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу назвал в понедельник, 5 декабря, способы, которые могут помочь сэкономить на коммунальных платежах.

По его словам, чтобы снизить расходы по оплате коммунальных платежей, следует экономить коммунальные ресурсы. Стоит рассмотреть возможность установки индивидуальных приборов учета.

«Например, если не установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения, размер платы определяется исходя из норматива потребления коммунального ресурса и количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. Установив индивидуальный прибор учета воды, можно реально сэкономить на потреблении ресурсов», — сказал Лупу в беседе с Lenta.Ru.

При этом устанавливать приборы учета в жилом помещении, где зарегистрированы несколько человек, а фактически проживает большее количество, может быть нецелесообразно.

То же самое касается и индивидуальных приборов учета тепла.

«Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции имеют определенный класс энергоэффективности. В таких домах установка приборов учета тепла будет целесообразна», — отметил он.

Юрист посоветовал перевести многотарифный счетчик электроэнергии на тариф, дифференцированный по зонам суток.

Кроме того, потребление коммунальных ресурсов можно снизить, используя энергоэффективную бытовую технику и энергосберегающие лампы. Если гражданин не использует радиоточку, общедомовую антенну и телефон, рекомендуется подать заявление исполнителю об отключении этих услуг.

Юрист добавил, что можно получить перерасчет в случае временного отсутствия в жилом помещении более пяти календарных дней подряд. «Такой перерасчет можно получить либо заблаговременно за период не более шести месяцев, либо по окончании периода временного отсутствия», — сказал Лупу.

Также можно рассмотреть возможность оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке статьи 159 Жилищного кодекса России. Они предоставляются гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Например, в Москве такая доля составляет 10% совокупного дохода семьи.

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги произошло в России 1 декабря 2022 года. Эти изменения были введены в связи с постановлением правительства от 14 ноября, передает НСН.

Так, увеличились расценки на газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. В среднем по стране индексация составит 9%, то есть ниже уровня инфляции, сообщает телеканал «360». Так, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%.