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Юрист назвал способы сэкономить на ЖКХ

Юрист Лупу рассказал о разных возможностях сэкономить на ЖКХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу назвал в понедельник, 5 декабря, способы, которые могут помочь сэкономить на коммунальных платежах.

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По его словам, чтобы снизить расходы по оплате коммунальных платежей, следует экономить коммунальные ресурсы. Стоит рассмотреть возможность установки индивидуальных приборов учета.

«Например, если не установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения, размер платы определяется исходя из норматива потребления коммунального ресурса и количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. Установив индивидуальный прибор учета воды, можно реально сэкономить на потреблении ресурсов», — сказал Лупу в беседе с Lenta.Ru.

При этом устанавливать приборы учета в жилом помещении, где зарегистрированы несколько человек, а фактически проживает большее количество, может быть нецелесообразно.

То же самое касается и индивидуальных приборов учета тепла.

«Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции имеют определенный класс энергоэффективности. В таких домах установка приборов учета тепла будет целесообразна», — отметил он.

Юрист посоветовал перевести многотарифный счетчик электроэнергии на тариф, дифференцированный по зонам суток.

Кроме того, потребление коммунальных ресурсов можно снизить, используя энергоэффективную бытовую технику и энергосберегающие лампы. Если гражданин не использует радиоточку, общедомовую антенну и телефон, рекомендуется подать заявление исполнителю об отключении этих услуг.

Юрист добавил, что можно получить перерасчет в случае временного отсутствия в жилом помещении более пяти календарных дней подряд. «Такой перерасчет можно получить либо заблаговременно за период не более шести месяцев, либо по окончании периода временного отсутствия», — сказал Лупу.

Также можно рассмотреть возможность оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке статьи 159 Жилищного кодекса России. Они предоставляются гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Например, в Москве такая доля составляет 10% совокупного дохода семьи.

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги произошло в России 1 декабря 2022 года. Эти изменения были введены в связи с постановлением правительства от 14 ноября, передает НСН.

Так, увеличились расценки на газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. В среднем по стране индексация составит 9%, то есть ниже уровня инфляции, сообщает телеканал «360». Так, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%.

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