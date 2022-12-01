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Повышение тарифов ЖКХ произойдет в России 1 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги произойдет в России 1 декабря 2022 года. Эти изменения вводятся в связи с постановлением правительства от 14 ноября.

Так, увеличатся расценки на газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. В среднем по стране индексация составит 9%, то есть ниже уровня инфляции. Так, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом окончательное решение о размере индексации примут власти субъектов РФ.

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Ожидается, что после повышения тарифов ежемесячный платеж для семьи из трех человек увеличится примерно на 324 рубля. Такие данные привели в Минэкономразвития.

27 ноября сообщалось, что повышение тарифов ЖКХ проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не допустив необоснованного роста.

Индексация тарифов была запланирована на июль 2023 года, однако была перенесена на 1 декабря 2022. Как подчеркнули в Минэкономразвития, решение призвано обеспечить бесперебойную работу ЖКХ по всей России, а также сохранить качество услуг для населения. Таким образом, следующее изменение цен произойдет только через полтора года — традиционно в июле 2024 года.

Ранее, 21 ноября, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, индексация тарифов ЖКХ не коснется платы за содержание и ремонт жилья, капремонт и радиоточку.

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