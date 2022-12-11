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На Украине переименуют названный в честь советского генерала город

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Фото: commons.wikimedia.org/Haidamac
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Город Ватутино в Черкасской области Украины планируют переименовать в Богачево. Об этом 9 декабря сообщила Ватутинская городская община.

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Комиссия по наименованию и переименованию названий населенного пункта, улиц, переулков, проспектов, площадей, скверов, заведений и памятных знаков Ватутинской городской общины собрала предложения по новому названию города. Больше всего голосов набрало название Богачево.

По результатам голосования комиссия решила вынести вопрос переименования Ватутина в Богачево на заседание очередной сессии городского совета, которое состоится 22 декабря.

Ватутино было основано в 1946 году как поселок Шахтинское, созданный при освоении Юрковского буреугольного разреза вокруг железнодорожной станции Богачево.

В 1949 году населенный пункт был преобразован в город Ватутино. Он был назван в честь генерала Николая Ватутина, погибшего при освобождении Украины во время Великой Отечественной войны в 1944 году.

16 ноября в Житомирской области город Новоград-Волынский переименовали в Звягель. Решение было принято Верховной радой Украины.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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