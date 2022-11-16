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На Украине переименовали город Новоград-Волынский в Звягель

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Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Румянцев
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Город Новоград-Волынский в Житомирской области Украины переименовали в Звягель — название, которое он носил до 1795 года. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

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«Рада переименовала город Новоград-Волынский в Звягель, а Новоград-Волынский район Житомирской области в Звягельский район», — написал он в Telegram-канале.

Депутат уточнил, что за данное решение проголосовали 260 из 450 депутатов Верховной рады.

Депутаты Новоград-Волынского городского совета проголосовали за переименование города в июле текущего года.

Во времена древней Руси Новоград-Волынский назывался Возвягль. Позднее название было преобразовано в Звягель. В 1793 году принадлежавший Польше город вошел в состав Российской империи. В 1795 гожу указом Екатерины II его переименовали в Новоград-Волынский.

Ранее в этот день городской совет Днепропетровска принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки. Также принято решение о переименовании улиц Новгородской, Арбатской, Петрозаводской, Магнитогорской, Космонавта Комарова, а также сквера имени Евгения Клочко. На сайте горсовета отмечается, что в целом в рамках дерусификации в городе переименовали более 100 топонимов.

9 ноября сообщалось, что улицу Льва Толстого в Виннице могут переименовать в честь украинского националиста Степана Бандеры. Уточнялось, что это решение поддержал совет по истории, культурному наследию и топонимике города.

До этого, 18 октября, сообщалось, что в поселке Тывров Винницкой области решили переименовать улицу, названную в честь Бандеры. Жители поселка также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

12 сентября киевские власти обнародовали список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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