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В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры

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Фото: commons.wikimedia.org/Posterrr
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Улицу Льва Толстого в Виннице могут переименовать в честь украинского националиста Степана Бандеры. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила пресс-служба горсовета.

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«Единодушно Совет по истории, культурному наследию и топонимике поддержал решение, чтобы улицу Льва Толстого переименовать в честь Степана Бандеры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение еще не вступило в действие, перед этим вопрос переименования улиц должны рассмотреть исполком городского совета и депутаты на ближайшей сессии.

Кроме того, совет предложил назвать другую улицу в Виннице в честь одного из девяти генералов украинской повстанческой армии (УПА), которая является боевым крылом организации украинских националистов (ОУН), Ивана Трейко (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ).

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в поселке Тывров Винницкой области решили переименовывать улицу, названную в честь Бандеры. Жители поселка также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

21 сентября в центре украинского города Днепр (Депропетровск) улицу Шмидта переименовали в улицу Степана Бандеры.

До этого, 12 сентября, киевские власти обнародовали список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

25 августа мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что городская рада переименовала 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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