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В Днепропетровске переименовали проспект Пушкина в честь Леси Украинки

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Фото: commons.wikimedia.org
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Городской совет Днепропетровска, который на Украине называют Днепром, принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки. Об этом в среду, 16 ноября, сообщается на сайте горсовета.

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«В Днепре поменяли названия еще семи топонимов. Большинство наименований теперь связаны непосредственно с историей города. Решение о переименовании топонимов было принято на 29-й очередной сессии горсовета 16 ноября», — говорится в сообщении на сайте.

Также принято решение о переименовании улиц Новгородской, Арбатской, Петрозаводской, Магнитогорской, Космонавта Комарова, а также сквера имени Евгения Клочко.

На сайте отмечается, что в целом в рамках дерусификации в городе переименовали более 100 топонимов.

9 ноября сообщалось, что улицу Льва Толстого в Виннице могут переименовать в честь украинского националиста Степана Бандеры. Уточнялось, что это решение поддержал совет по истории, культурному наследию и топонимике города.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в поселке Тывров Винницкой области решили переименовывать улицу, названную в честь Бандеры. Жители поселка также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

21 сентября в центре украинского города Днепр (Депропетровск) улицу Шмидта переименовали в улицу Степана Бандеры.

До этого, 12 сентября, киевские власти обнародовали список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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