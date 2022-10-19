Названную в честь националиста Бандеры улицу на Украине переименовали

В поселке Тывров Винницкой области переименовали улицу, названную в честь украинского националиста Степана Бандеры. Теперь улица называется Логанской. Об этом сообщила депутат Верховной рады Софья Федина в своем Telegram-канале во вторник, 18 октября.

Парламентарий прикрепила к посту копию документа, в котором говорится, что сельсовет Тыврова действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка».

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