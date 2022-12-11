Боррель заявил о недопустимости нападения на миссию ЕС в Косово

Евросоюз не потерпит нападения на свою полицейскую миссию EULEX в Косово. Об этом 11 декабря заявил в Twitter глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Евросоюз не потерпит нападений на EULEX или использования насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Спокойствие должно быть восстановлено. EULEX продолжит координировать действия с властями Косово и KFOR. Все участники должны избегать эскалации», — заявил он.

В ночь на 11 декабря на севере Косово произошло три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

В субботу также на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП «Ярине» при въезде из центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.