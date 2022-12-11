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На Украине заявили о скором завершении испытаний новых дронов дальнего полета

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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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В скором времени на вооружение украинских войск поступит новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего полета, запрограммированный на возврат в точку отправления. Об этом 11 декабря сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление руководителя проектов украинского концерна «Укроборонпром» Олега Болдырева.

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По его словам, новый беспилотник уже готов и сейчас проводятся его испытания.

«Мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата», — отметил Болдырев.

При этом он подчеркнул, что практически все БПЛА частично состоят из иностранных комплектующих.

4 декабря украинские СМИ сообщали, что «Укроборонпром» пообещал выпустить ударный БПЛА до конца года. Отмечалось, что он способен нести боевую часть весом до 75 кг, а также имеет дальность полета до 1 тыс. км.

29 ноября в минобороны Украины сообщили, что концерн «Укроборонпром» наладил выпуск в стране 152-миллиметровых снарядов для артиллерии. Отмечалось, что речь идет о снарядах советского калибра, которые в настоящее время в дефиците на Украине.

13 ноября замглавы «Укроборонпрома» Остап Еднак сообщил, что предприятия компании в текущем году поставили в среднем в семь раз больше оружия и техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем в прошлом. Некоторые в 15 раз увеличили мощности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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