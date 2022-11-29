Минобороны Украины сообщило о налаживании выпуска 152-миллиметровых боеприпасов

Концерн «Укроборонпром» наладил выпуск на Украине 152-миллиметровых снарядов для артиллерии. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в минобороны страны.

«Первые 152-миллиметровые снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Речь идет о снарядах советского калибра, которые в настоящее время в дефиците на Украине. В министерстве не уточнили, где именно концерн смог наладить их производство.

Ранее, 13 ноября, замглавы «Укроборонпрома» Остап Еднак сообщил, что предприятия компании в текущем году поставили в среднем в семь раз больше оружия и техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем в прошлом. Некоторые в 15 раз увеличили мощности.

25 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

Между тем 26 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя НАТО написала, что боевые действия на Украине поглощают запасы артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. Больше половины стран альянса практически полностью исчерпали свои запасы вооружений.

Тогда же военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что поставляемое Украине из США артиллерийское вооружение постоянно ломается из-за старости и неправильной эксплуатации. Причина частых поломок американской военной техники на Украине состоит в том, что вооружение в Киев поставляется уже в изношенном состоянии, уточнил он.

До этого, 19 ноября, сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов оружия и боеприпасов. Петраш отметил, что Киев потратил слишком много оружия, а также других материальных средств за последние месяцы. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения на Украину постепенно снижается.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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