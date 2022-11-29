Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин поручил восстановить Приазовский технический университет
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины
Политика
СФ рассмотрит обращение к парламентам мира из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Мир
Президент Хорватии предрек ЕС закупку газа у США втридорога
Авто
Вьетнамская марка VinFast отложила продажи своих машин в Европе
Мир
Резников заявил о доставке на Украину первой французской РСЗО LRU MLRS
Мир
Эрдоган заявил о цели поставить Турцию в центр нового миропорядка
Мир
Названы сроки строительства ж/д ветки из России в Иран
Мир
Интернет-сервис Starlink повысил тарифы для украинцев на $15
Экономика
Спрос на российские бренды одежды вырос на 30% в 2022 году
Авто
Tesla объявила о рестайлинге Model 3
Мир
Bloomberg узнало о планах НАТО вернуться к идее поставок Киеву истребителей
Сюжет:

Минобороны Украины сообщило о налаживании выпуска 152-миллиметровых боеприпасов

0
Фото: Global Look Press/MOD Russia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концерн «Укроборонпром» наладил выпуск на Украине 152-миллиметровых снарядов для артиллерии. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в минобороны страны.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

«Первые 152-миллиметровые снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Речь идет о снарядах советского калибра, которые в настоящее время в дефиците на Украине. В министерстве не уточнили, где именно концерн смог наладить их производство.

Ранее, 13 ноября, замглавы «Укроборонпрома» Остап Еднак сообщил, что предприятия компании в текущем году поставили в среднем в семь раз больше оружия и техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем в прошлом. Некоторые в 15 раз увеличили мощности.

25 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

Между тем 26 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя НАТО написала, что боевые действия на Украине поглощают запасы артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. Больше половины стран альянса практически полностью исчерпали свои запасы вооружений.

Тогда же военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что поставляемое Украине из США артиллерийское вооружение постоянно ломается из-за старости и неправильной эксплуатации. Причина частых поломок американской военной техники на Украине состоит в том, что вооружение в Киев поставляется уже в изношенном состоянии, уточнил он.

До этого, 19 ноября, сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов оружия и боеприпасов. Петраш отметил, что Киев потратил слишком много оружия, а также других материальных средств за последние месяцы. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения на Украину постепенно снижается.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022