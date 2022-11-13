«Укроборонпром» заявил о семикратном росте поставок вооружений для ВСУ

Предприятия «Укроборонпрома» в текущем году поставили в среднем в семь раз больше оружия и техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем в прошлом, сообщил 13 ноября замглавы компании Остап Еднак в эфире всеукраинского телемарафона.

«Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые в 15 раз увеличили мощности. Мы работаем и удовлетворим потребности «Укроборонпрома», — рассказал он.

Ранее, 11 ноября, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Также в этот день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

8 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райден сообщил о том, что США действительно передали украинской стороне два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, Вооруженные силы Украины (ВСУ) их уже используют.

Москва неоднократно отмечала тот факт, что многочисленными поставками оружия Киеву страны Запада только затягивают конфликт и становятся его участниками. Власти РФ указывали, что Вооруженные силы России на Украине противостоят по сути всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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