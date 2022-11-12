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Медведев заявил о сражении РФ с НАТО и западным миром в одиночку

Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, любые параллели с прошлым неверны.

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В своей публикации в Telegram-канале политик решил напомнить о важных для России результатах года.

«Напомнить, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал он.

Медведев также отметил, что Россия пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям.

«Всему свое время», — добавил зампред Совбеза.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, особенно США, «атакуют Россию без ограничений».

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Ранее, 22 октября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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