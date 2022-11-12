Медведев заявил о сражении РФ с НАТО и западным миром в одиночку
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, любые параллели с прошлым неверны.
В своей публикации в Telegram-канале политик решил напомнить о важных для России результатах года.
«Напомнить, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал он.
Медведев также отметил, что Россия пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям.
«Всему свое время», — добавил зампред Совбеза.
В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, особенно США, «атакуют Россию без ограничений».
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