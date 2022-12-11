В Париже более 40 футбольных болельщиков задержали после столкновений с полицией
Более 40 человек задержаны в Париже на фоне беспорядков, которые устроили болельщики сборной Марокко после выхода команды в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По информации телеканала, полиция задержала 42 человека. Всего в тот момент на Елисейских Полях, где произошли столкновения марокканских фанатов с полицией, находилось около 20 тыс. человек. О пострадавших не сообщается.
Столкновения болельщиков марокканской сборной по футболу с полицией произошли вечером 10 декабря после матча между Марокко и Португалией. После победы марокканской сборной ее болельщики начали собираться на Елисейских Полях, где скандировали лозунги и жгли пиротехнику. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Сборная Марокко обыграла команду Португалии и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 10 декабря. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» в Катаре завершилась со счетом 1:0.
Финальная часть 22-го чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также осенью и зимой.