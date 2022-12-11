«Черные трансплантологи» были замечены под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Три недели назад в район Атремовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю <...> с представителями так называемой ЧВК (частной военной компании. — Ред.) «Моцарт» <...> эти люди засветились еще в 2014–2015 годах, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса», — рассказал он «РИА Новости».

Как отметил полковник, возвращение злоумышленников и выбор Артемовска в качестве «площадки» для незаконной деятельности связан с тем, что на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

По словам Киселева, «черные трансплантологи» не могли не заработать на органах боевиков ВСУ, которые «практически целыми взводами» погибают в ходе спецоперации.

Отмечается, что «черные трансплантологи» занимаются изъятием органов у смертельно раненых или убитых бойцов ВСУ.

Агентство указывает, что ранее неназванный экс-сотрудник службы безопасности Украины сообщал о нелегальной добыче органов в местах массовой гибели военных для последующей отправки на Запад. Он рассказал, что «трансплантологи» имели доступ к раненым и местам хранения тел. По его словам, вышеуказанная Элизабет Дебрю в основном выступала в роли руководителя, но могла и самостоятельно проводить операции.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в июле заявил о следах деятельности «черных трансплантологов» в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что операции проводили иностранные хирурги, после чего изъятые органы эвакуировали с территории Донбасса на материковую Украину, а затем перенаправляли в западные государства, где их цена возрастала многократно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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