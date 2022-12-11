Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские беженцы выступили против выселения из отеля в Хорватии
Недвижимость
Скидки на новостройки в России достигли уровня в 20%
Мир
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
В США заявили о выгоде Китая от ценового потолка на российскую нефть
Мир
В США заявили о попытках переписать историю Советской Украины
Мир
Во Франции назвали безумием поставки оружия Киеву в ущерб своей армии
Мир
Британия выразила готовность конкурировать с РФ за влияние в мире
Мир
Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов
Мир
Зеленский назвал сложной ситуацию с электричеством в Одесской области
Политика
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях необдуманных действий
Спорт
Российский боксер Аванесян потерпел поражение в бою с американцем Кроуфордом
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге с гололедом до утра 11 декабря
Сюжет:

Полковник Киселев: «черные трансплантологи» прибыли под Артемовск, где ВСУ несут потери

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Черные трансплантологи» были замечены под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Потрошители: Киев хочет превратить Украину в дешевый источник человеческих органов
В захоронениях жертв ВСУ обнаружены тела со вспоротой брюшной полостью

«Три недели назад в район Атремовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю <...> с представителями так называемой ЧВК (частной военной компании. — Ред.) «Моцарт» <...> эти люди засветились еще в 2014–2015 годах, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса», — рассказал он «РИА Новости».

Как отметил полковник, возвращение злоумышленников и выбор Артемовска в качестве «площадки» для незаконной деятельности связан с тем, что на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

По словам Киселева, «черные трансплантологи» не могли не заработать на органах боевиков ВСУ, которые «практически целыми взводами» погибают в ходе спецоперации.

Отмечается, что «черные трансплантологи» занимаются изъятием органов у смертельно раненых или убитых бойцов ВСУ.

Агентство указывает, что ранее неназванный экс-сотрудник службы безопасности Украины сообщал о нелегальной добыче органов в местах массовой гибели военных для последующей отправки на Запад. Он рассказал, что «трансплантологи» имели доступ к раненым и местам хранения тел. По его словам, вышеуказанная Элизабет Дебрю в основном выступала в роли руководителя, но могла и самостоятельно проводить операции.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в июле заявил о следах деятельности «черных трансплантологов» в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что операции проводили иностранные хирурги, после чего изъятые органы эвакуировали с территории Донбасса на материковую Украину, а затем перенаправляли в западные государства, где их цена возрастала многократно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022