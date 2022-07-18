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В ЛНР заявили о работе «черных трансплантологов» в рядах ВСУ

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал об обнаружении фактов работы «черных трансплантологов» в рядах ВСУ.

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«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые «черные трансплантологи», которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал», — рассказал он в эфире «Первого канала».

Марочко подчеркнул, что органы с территории Донбаса вывозят западные хирурги.

«Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно», — рассказал он.

Ранее, 6 июля, появилась информация о том, что группа солдат ВСУ продала несколько французских самоходных артиллерийских установок Caesar российской армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подтверждал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он отмечал, что западное оружие распространяется по ближневосточному региону.

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