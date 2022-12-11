Пушков дал оценку решению Элтона Джона уйти из Twitter

Уход из Twitter британского певца Элтона Джона связан с возвратом платформы к консервативности. Об этом 10 декабря заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Как предположил сенатор, Элтона Джона волнует не дезинформация, а тот факт, что Twitter перестраивают «на более консервативной платформе».

«Дезинформация и цензура стали главными «фишками» Twitter при его прежнем руководителе Джеке Дорси, «прославившемся» тем, что он отправил в бан Дональда Трампа, несмотря на 83 млн его подписчиков. И тогда это британского певца вполне устраивало», — написал Пушков.

Накануне Элтон Джон объявил об отказе от использования Twitter. Свое решение он аргументировал изменениями в политике соцсети, «которые позволят беспрепятственно распространять дезинформацию».

Ранее, 3 декабря, Пушков заявил, что фейки, замалчивание и цензура — «три кита» либеральных глобальных сетевых платформ. Таким образом сенатор прокомментировал расследование Илона Маска о нарушениях прежней администрации Twitter.

Материалы с разоблачением инцидента с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена, а также доказательства применения функций Twitter в политических интересах Илон Маск совместно с журналистом Мэттом Таибби опубликовал в серии постов 3 декабря.

До этого, 23 ноября, Пушков заявил, что при Маске Twitter бросает вызов «либеральной диктатуре». По мнению политика, экс-руководитель Twitter Джек Дорси, который заблокировал аккаунт Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.