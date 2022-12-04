Сенатор Пушков назвал «трех китов» либеральных глобальных сетевых платформ

Фейки, замалчивание и цензура — «три кита» либеральных глобальных сетевых платформ. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков 3 декабря прокомментировал расследование Илона Маска о нарушениях прежней администрации Twitter.

Материалы с разоблачением инцидента с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена, а также доказательства применения функций Twitter в политических интересах Илон Маск совместно с журналистом Мэттом Таибби опубликовал в серии постов ранее 3 декабря.

«Илон Маск разоблачает практику Twitter при Джеке Дорси. Злоупотребление на злоупотреблении под плохо наложенным гримом так называемых «правил сообщества», цена которым известна», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, в марте, сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера Байдена. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

О том, что Илон Маск возглавил Twitter, стало известно 27 октября. Тогда же генеральный директор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал были уволены и покинули штаб-квартиру в Сан-Франциско.

28 октября бывший президент США республиканец Дональд Трамп, аккаунт которого Маск разблокировал 19 ноября, в своей соцсети Truth Social выразил радость, что Twitter «теперь в руках вменяемых людей». 4 ноября нынешний президент США демократ Джо Байден, в свою очередь, заявил, что купленная Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство. Предприниматель 20 ноября допустил рост атак со стороны администрации Джо Байдена.

Сенатор Пушков 23 ноября заявил, что при Маске Twitter бросает вызов «либеральной диктатуре». По мнению политика, экс-руководитель Twitter Джек Дорси, который заблокировал аккаунт Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».